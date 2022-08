Sedang Berlangsung Live MNC TV Final Kejuaraan Dunia BWF 2022 Chen Qing Jia Yi vs Kim Yeong Kong Hee

BWF

Aksi ganda putri Badminton Korea Selatan Kim So Yeong dan Kong Hee Yong saat merayakan lolos final Kejuaraan Dunia BWF 2022, Sabtu 27 Agustus 2022. Sedang berlangsung Live MNC TV final Kejuaraan Dunia BWF 2022 Chen Qing Chen dan Jia Yi Fan vs Kim So Yeong dan Kong Hee Yong sekarang.