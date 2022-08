Profil Kim Joo Hun, Pemeran Walikota Choi Do Ha di Drakor Big Mouth yang Disebut Sebagai Big Mouse

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drakor Big Mouth tengah populer di kalangan penonton, hal itu tak terlepas dari peran Kim Joo Hun sebagai Walikota Choi Do Ha.

Hingga episode 9 Big Mouth, karakter Choi Do Ha yang diperankan Kim Joo Hun masih misterius.

Peran apik dari Kim Joo Hun itu berhasil menaikkan rating drakor Big Mouth hingga menjadi drakor nomor satu saat ini.

Aktor Kim Joo Hun juga sempat tampil dalam salah satu episode drakor Extraordinary Attorney Woo.

Lantas bagaimana profil Kim Joo Hun yang mendadak curi sorotan pecinta drakor ini?

Profil Kim Joo Hun

Kim Joo Hun merupakan aktor teater Korea Selatan.

Ia lahir pada 1 Maret 1980 di Seoul, Korea Selatan.

Ia memulai debutnya pada tahun 2009 lewat film adaptasi Korea berjudul Marat Sade.

Sebelum namanya meledak karena drakor Big Mouth, ia dikenal lantaran membintangi serial drakor seperti Encounter (2018), Dr. Romantic 2 (2020), It's Okay to Not Be Okay (2020), Now, We Are Breaking Up (2021)