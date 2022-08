Pertandingan Juventus vs AS Roma Malam ini, Laga Emosional Bagi Paulo Dybala Hadapi Mantan Timnya

INSTAGRAM/ @paulodybala

Paulo Dybala Pemaain AS Roma - Bagi Paulo Dybala, pertandingan Juventus vs AS Roma ini akan menjadi laga yang penuh dengan emosional. Pertandingan Juventus dan AS Roma ini digelar di Stadion Allianz pada Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 23.30 WIB