PROFIL dan Karier Lee Ki Woo, Aktor My Liberation Notes yang Bakal Menikah dengan Wanita Misterius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Lee Ki Woo baru saja mengumumkan rencana pernikahannya di Instagram pribadinya.

Pengumuman pernikahan Lee Ki Woo itu disampaikannya lewat sebuah surat.

"Halo, ini Lee Ki Woo. Ini pertama kalinya aku menyapa kalian semua melalui surat tulisan tangan seperti ini, jadi aku sedikit gugup dan bersemangat di saat yang bersamaan,

“Tapi untuk hari ini, saya ingin berbagi berita singkat dengan Anda secara langsung," tulisnya dalam sebuah surat yang diunggah di Instagram pribadinya @lee_kiwoo.

Kabar pernikahan Lee Ki Woo sontak menghebohkan para penggemarnya.

Bagi yang belum mengetahui sosok artis drakor ini, Lee Ki Woo merupakan pemeran drakor My Liberation Notes yang sempat populer di Netflix.

Berikut profil Lee Ki Woo:

Profil Lee Ki Woo

Lee Ki Woo merupakan aktor drama Korea Selatan.

Namanya melambung lewat berbagai drakor yang diperankannya seperti The Classic (2003), Tale of Cinema (2005), A Love to Kill (2005), Flower Boy Ramyun Shop (2011), Rain or Shine (2017–2018), dan My Liberation Notes (2022).