Tinju Dunia

Monster Jepang Naoya Inoue Rajai Tinju Dunia! Canelo Alvarez, Bivol, Beterbiev, Oleksandr Usyk Lewat

Adapun raja tinju dunia asal Meksiko, Canelo Alvarez menempati posisi lima di atas Vasiliy Lomachenko dan Dmitry Bivol.

Editor: Marlen Sitinjak
zoom-inlihat foto Monster Jepang Naoya Inoue Rajai Tinju Dunia! Canelo Alvarez, Bivol, Beterbiev, Oleksandr Usyk Lewat
STR / JAPAN POOL / JIJI PRESS / AFP
Juara tinju kelas bantam IBF dan WBA Naoya Inoue dari Jepang (kiri) dan juara WBC Nonito Donaire dari Filipina (kanan) berpose saat acara pers di Yokohama, Jepang, 3 Juni 2022 silam. Pada pertarungan keduanya, Inoue memukul KO Donaire untuk kemudian memuncaki pound for pound tinju dunia. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pound for pound atau P4P petinju dunia yang diupdate pada pertengahan Agustus 2022.

Monster Jepang, Naoya Inoue menempati peringkat satu dalam daftar pound for pound disusul Oleksandr Usyk yang baru saja mengalahkan Anthony Joshua untuk kedua kalinya.

Adapun raja tinju dunia asal Meksiko, Canelo Alvarez menempati posisi lima di atas Vasiliy Lomachenko dan Dmitry Bivol.

Tinju Dunia Akhir Agustus 2022: Pertarungan Kelas Welter Junior Jose Pedraza vs Richard Commey

Berikut selengkapnya pound for pound tinju dunia melansir dari The Ring, Selasa 23 Agustus 2022 :

1. Naoya Inoue

Titel: Cincin, IBF, WBA, WBC
Negara: JEPANG
Rekor: 23-0-0 (20 KO)

2. Oleksandr Usyk

Titel: Cincin, IBF, WBA, WBO
Negara: UKRAINA
Rekor: 20-0-0 (13 KO)

3. Terence Crawford

Titel: WBO
Negara: AS
Rekor: 38-0-0 (29 KO)

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Tags
Tinju Dunia
pound for pound
P4P
Naoya Inoue
Oleksandr Usyk
Canelo Alvarez
Vasiliy Lomachenko
Dmitry Bivol
Terence Crawford

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