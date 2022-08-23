Tinju Dunia
Monster Jepang Naoya Inoue Rajai Tinju Dunia! Canelo Alvarez, Bivol, Beterbiev, Oleksandr Usyk Lewat
Adapun raja tinju dunia asal Meksiko, Canelo Alvarez menempati posisi lima di atas Vasiliy Lomachenko dan Dmitry Bivol.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pound for pound atau P4P petinju dunia yang diupdate pada pertengahan Agustus 2022.
Monster Jepang, Naoya Inoue menempati peringkat satu dalam daftar pound for pound disusul Oleksandr Usyk yang baru saja mengalahkan Anthony Joshua untuk kedua kalinya.
Adapun raja tinju dunia asal Meksiko, Canelo Alvarez menempati posisi lima di atas Vasiliy Lomachenko dan Dmitry Bivol.
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Berikut selengkapnya pound for pound tinju dunia melansir dari The Ring, Selasa 23 Agustus 2022 :
1. Naoya Inoue
Titel: Cincin, IBF, WBA, WBC
Negara: JEPANG
Rekor: 23-0-0 (20 KO)
Titel: Cincin, IBF, WBA, WBO
Negara: UKRAINA
Rekor: 20-0-0 (13 KO)
Titel: WBO
Negara: AS
Rekor: 38-0-0 (29 KO)
Tinju Dunia
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