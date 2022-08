Cerita Masa Lalu Suram Han So Hee, Dipaksa Bayar Tagihan Hutang Ibunya Sejak Kecil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktris Han So Hee selalu menjadi sorotan para Kpopers lantaran paras cantik dan kemampuan aktingnya.

Namun siapa sangka dibalik kesuksesan Han So Hee ia memiliki masa lalu yang cukup suram.

Lee So-hee atau lebih dikenal sebagai Han So Hee , adalah seorang aktris dan model asal Korea Selatan.

Namanya mulai dikenal lewat drama korea Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018), Abyss (2019), dan The World of The Married (2020).

Namanya semakin terkenal publik berkat totalitas aktingnya saat bertransformasi menjadi tokoh antagonis bernama yeo dak-yung di drakor The World of The Married.

Aktingnya sebagai pelakor yang fenomenal berhasil mengaduk-aduk perasaan pemirsa.

Pada Maret 2022, Han So Hee terpilih menjadi brand ambassador global untuk merek ternama Balenciaga.

Han So Hee lahir pada 18 November 1994 di desa Ulsan, Korea Selatan.

Saat umurnya 5 tahun kedua orang tua Han So Hee bercerai dan ia dibesarkan oleh neneknya.

Setelah bertumbuh Dewasa Han So Hee dikenal sebagai ulzzang terkenal di Ulsan dikarenakan parasnya yang cantik.