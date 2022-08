Prestasi Loh Kean Yew Tunggal Putra Badminton Singapura di Kejuaraan Dunia BWF 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebulutangkis tunggal putra Badminton Singapura Loh Kean Yew mengawali Kejuaraan Dunia BWF 2022 melawan Pablo Abián dari Spanyol.

BWF World Championships 2022 atau Kejuaraan Dunia BWF dijadwalkan berlangsung di Tokyo, Jepang, 22 hingga 28 Agustus 2022.

Loh Kean Yew kini meraih BWF World Ranking peringkat 8 dengan 79.594 poin.

Sejumlah prestasi telah diraih Loh Kean Yew.

Loh Kean Yew merupakan peraih medali perak pada nomor tunggal putra dan perunggu pada nomor beregu putra pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2019 yang diselenggarakan di Filipina.

Sebelumnya Loh Kean Yew meraih medali perunggu pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2015 di Singapura.

• Prestasi Lee Zii Jia Tunggal Putra Badminton Malaysia di Kejuaraan Dunia BWF 2022

Pada Kejuaraan Dunia BWF 2021 di Spanyol, Loh Kean Yew menjadi juara pertama pada nomor tunggal putra.

Loh Kean Yew merupakan pemain pertama asal Singapura yang pernah menjadi juara dunia bulu tangkis di turnamen tersebut.

Loh Kean Yew juga meraih sejumlah prestasi pada Tur Dunia BWF.

Diantaranya juara 1 Thailand Masters 2019, runner up Russian Open 2019, runner up Hyderabad Open 2019, juara 1 Hylo Open 2021 dan runner up Indonesia Open 2021.