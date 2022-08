Prestasi Lee Zii Jia Tunggal Putra Badminton Malaysia di Kejuaraan Dunia BWF 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebulutangkis tunggal putra Badminton Malaysia Lee Zii Jia mengawali Kejuaraan Dunia BWF 2022 melawan Brice Leverdez dari Prancis.

BWF World Championships 2022 atau Kejuaraan Dunia BWF dijadwalkan berlangsung di Tokyo, Jepang, 22 hingga 28 Agustus 2022.

Lee Zii Jia kini meraih BWF World Ranking peringkat 5 dengan 91.578 poin.

Sejumlah prestasi telah diraih Lee Zii Jia.

Lee Zii Jia merupakan peraih medali emas bagi Malaysia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2019 yang diselenggarakan di Filipina pada nomor tunggal putra.

Pada BWF World Junior Championships 2016 di Bilbao Arena, Bilbao, Spain, Lee Zii Jia meraih medali perunggu.

Kemudian pada rangkaian Tur Dunia BWF, sejumlah prestasi diraih Lee Zii Jia.

Diantaranya pemenang Chinese Taipei Open 2018, runner up Korea Masters 2018, pemenang All England Open 2021 dan runner up Hylo Open 2021.

Kemudian pada BWF International Challenge Lee Zii Jia meraih runner up di India International Series 2016 dan juara 1 di Polish International 2017.

Biodata dan Prestasi Lee Zii Jia