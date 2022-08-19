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Live Timing MotoGP Hasil FP2 Moto GP Austria 2022 Update, Aleix Espargaro Kepayahan di Red Bull Ring

Sejauh ini, pembalap dari tim pabrikan Yamaha - Monster Energy Yamaha MotoGP - yakni Fabio Quartararo tampil fantastis saat Aleix Espargaro kepayahan!

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Live Timing MotoGP Hasil FP2 Moto GP Austria 2022 Update, Aleix Espargaro Kepayahan di Red Bull Ring
VLADIMIR SIMICEK / AFP
Pembalap Aprilia Racing Factory, Aleix Espargaro melesat di Sirkuit Red Bull Ring dalam balapan penentu Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Hari Ini Jumat 19 Agustus 2022 . Kecelakaan di Silverstone di seri 12 lalu tampaknya memberikan dampak besar pada performa pembalap pesaing Fabio Quartararo ini ! 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk pantau Live Timing MotoGP hari ini.

Untuk perkembangan terkini Hasil FP2 Moto GP Austria 2022 .

Atau Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Hari Ini , dari balapan yang dilangsungkan di Sirkuit Red Bull Ring Spielberg , Austria , Jumat 19 Agustus 2022 .

Sejauh ini, pembalap dari tim pabrikan Yamaha - Monster Energy Yamaha MotoGP - yakni Fabio Quartararo tampil fantastis !

Live Results Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Austria 2022 di Red Bull Ring , Fabio Quartararo Terdepan!

Ia menjadi pembalap dengan torehan Fastest Lap alias laptime terbaik di antara rider lainnya.

Sementara itu, rival Fabio Quartararo yang menjadi pesaing terdekat dalam perebutan puncak Klasemen MotoGP 2022 sementara saat ini, yakni Aleix Espargaro , tampak kesulitan!

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Ia tak mampu memacu motor Aprilia Racing tunggangannya untuk bisa kompetitif di barisan terdepan!

Dirangkum dari laman Crash.Net MotoGP, diperkirakan Aleix Espargaro mengalami cedera yang cukup serius daripada sekadar yang tampak.

Pada balapan sebelumnya di MotoGP Silverstone Inggris 2022 dua pekan silam, Aleix Espargaro memang mengalami kecelakaan horor .

Setelahnya, ia kesulitan mendapatkan performa terbaiknya

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Live Timing MotoGP
Hasil FP2 Moto GP Austria 2022
Aleix Espargaro
Red Bull Ring
Jumat 19 Agustus 2022
Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha
Aprilia Racing
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Hari Ini

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