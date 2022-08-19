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Hasil Latihan Bebas MotoGP Hari Ini Nr2 Moto3 GP Austria 2022 , Cek Pembalap Indonesia Mario Aji
Melesat dengan sepeda motor Honda di Sirkuit Red Bull Ring , Mario Aji harus bersaing dengan rider top lain macam Denin Oncu asal Turki yang jadi
TRIUBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rekap Hasil Latihan Bebas MotoGP Hari Ini di kelas Moto3 .
Dalam gelaran race hari pertama Moto GP Austria 2022 , Jumat 19 Agustus 2022 .
Pada kelas Moto3 ini, terdapat Pembalap Indonesia yang turut bertarung.
Yakni Mario Suryo Aji atau populer disebut Mario Aji .
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Yang merupakan rider muda berbakat di bawah naungan Honda Team Asia .
Melesat dengan sepeda motor Honda di Sirkuit Red Bull Ring , Mario Aji harus bersaing dengan rider top lain .
Macam Deniz Oncu asal Turki yang jadi andalan tim Red Bull KTM Tech 3 .
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Dan juga Dennis Foggia dari tim Leopard Racing Honda !
Lantas bagaimana hasilnya?
Pada race untuk Hasil Latihan Bebas MotoGP Hari Ini sesi pertama, Mario Aji sempat tampil kompetitif dengan finish di posisi ke 12 di daftar pembalap tercepat!
Hasil Latihan Bebas MotoGP Hari Ini
Moto3
GP Austria 2022
Mario Aji
Pembalap Indonesia
Jumat 19 Agustus 2022
Sirkuit Red Bull Ring
Honda Team Asia
Deniz Oncu
Red Bull KTM Tech 3
Dennis Foggia
Leopard Racing
Taiyo Furusato
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