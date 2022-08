XL Axiata dan Microsoft Indonesia Fokus Tingkatkan Keahlian Digital Karyawan Perempuan

Dok/XL Axiata

Direktur & Chief Strategic Transformation and IT Officer XL Axiata, Yessie D Yosetya (dua kanan), Chief Human Capital Officer XL Axiata, M. Hira Kurnia (kanan), Chief Financial Officer & Diversity/Inclusion Lead Microsoft Indonesia, Krishna Worotikan (dua kiri), dan Country Lead Azure GTM & Code; Without Barries Lead Microsoft Indonesia, Fiki Setiyono (kiri) pada penandatangan MoU penerapan program Code; Without Barriers (CWB) antara XL Axiata dan Microsoft Indonesia. Memanfaatkan program tersebut XL Axiata berupaya meningkatkan keahlian karyawan perempuan di bidang teknologi digital.