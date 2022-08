Promo KFC Hari Ini 18 Agustus 2022, TBT 3 Burger Single 3 French Fries 6 Chicken Strips 109 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati bermacam promo KFC terbaru yang bisa dinikmati hari ini Kamis 18 Agustus 2022.

Apalagi saat ini ada promo TBT ( The Best Thursday ) dengan menu 3 O.R Burger Single, 3 French Fries Reguler, dan 6 Chicken Strips hanya Rp 109 Ribuan.

Kemudian ada promo KFC 17-an, promo KFC Bucket For Given Good Rp 124 Ribuan, promo KFC Attack RP 20 Ribuan, promo KFC Spicy Chili Don Rp 14 Ribuan, promo KFC gratis 1 ayam goreng hanya dengan menunjukkan KTP saat beli Super Besar 5 dan Super Besar 6 dari 1-31 Agustus (kecuali 16-17 Agustus), promo KFC Champion Combo Mulai Rp 45 Ribuan

Ada juga promo KFC Loaded Fries Rp 34 Ribuan, promo KFC Classic Combo, promo KFC Chaki Meal, promo KFC Burger Selera Original Saus Alabama, promo KFC pink coconut, promo KFC Bucket Ayam, promo KFC Burger, promo KFC Goceng, promo KFC Coffee Rp 15 ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

Inilah selengkapnya promo KFC yang bisa kamu nikmati dilansir dari akun instagram @kfcindonesia:

Promo KFC TBT

Tahun 2022 udah sisa 4.5 bulan lagi. Kerasa cepet banget gak sih? Gimana kesan tahun ini buat kamu?⁠

⁠

Mimin sih penuh drama, contohnya udah 2022 tapi statusnya masih belum ber-2.

Nah kalo 2022 kamu juga sama, sini mimin spill Selera Original untuk balikin ke genre komedi lagi!

⁠

Caranya gampang dong, beli aja TBT yang "tayang" hari Kamis ini.

Ada 3 O.R Burger Single, 3 French Fries Reguler, dan 6 Chicken Strips yang siap bikin sisa 2022 kamu jadi hepi!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Promo berlaku hanya di hari Kamis di seluruh gerai KFC Indonesia⁠