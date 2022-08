Sinopsis Film After Ever Happy Serial Ke 4 Saga After, Kisah Romansa Lanjutan Tessa dan Hardin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak sinopsis film drama romantis After Ever Happy yang bakal tayang 7 September 2022 di bioskop.

Film After Ever Happy disutradarai oleh Castille Landon dan Sharon Soboil.

Diadaptasi dari novel 2015 dengan nama yang sama karya Anna Todd, film After Ever Happy serial ke empat setelah After (2019), After We Collided (2020) dan After We Fell (2021).

Film tersebut dibintangi oleh Josephine Langford dan Hero Fiennes Tiffin, masing-masing mengulangi peran mereka sebagai Tessa Young dan Hardin Scott.

Film After Ever Happy direncanakan rilis secara global pada 7 September 2022.

Bagaimana sinopsisnya?

Sinopsis After Ever Happy

Realisasi masa lalu mengguncang kedok Hardin yang tak tertembus hingga ke intinya, sementara Tessa menderita tragedi pribadi.

Saat pasangan ini mengatasi kesulitan mereka, hubungan mereka berada di ambang keberlanjutan.

Ketika kebenaran tentang masing-masing keluarga mereka muncul, kenyataan yang mengejutkan adalah bahwa keluarga mereka masing-masing tidak begitu berbeda satu sama lain.