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Siaran Langsung Live Score Hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 Final Piala AFF 2022 Kick Off 15.30 WIB
Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Score hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 Final Piala AFF U16 2022.
Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.
Link Live Score hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 dapat diakses pada artikel ini.
Hasil akhirperebutan juara 3 dapat diketahui setelah pertandingan berakhir.
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Link Live Skor
Rekor Pertemuan Terakhir
Rekor lima kali pertemuan terakhir Thailand U16 selalu menang melawan Myanmar U16.
Rekor positif ini menjadikan Thailand U16 diprediksi meraih juara 3 Piala AFF U16 2022.
2019/09/18: Myanmar U16 0-4 Thailand U16
Siaran Langsung
Live Score
Live Skor
hasil Thailand U16 vs Myanmar U16
Thailand U16 vs Myanmar U16
Thailand U16
Myanmar U16
Final Piala AFF U16 2022
Piala AFF U16 2022
Piala AFF U16
Piala AFF
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