Piala AFF

Siaran Langsung Live Score Hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 Final Piala AFF 2022 Kick Off 15.30 WIB

Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Siaran Langsung Live Score Hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 Final Piala AFF 2022 Kick Off 15.30 WIB
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Pemain Timnas Indonesia (merah) mengontrol bola dengan kawalan ketat pemain Myanmar (putih) pada Semifinal Piala AFF U19 2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu 10 Agustus 2022. Saksikan siaran langsung Live Score hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 Final Piala AFF U16 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Score hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 Final Piala AFF U16 2022.

Final Piala AFF U16 2022 Thailand U16 vs Myanmar U16 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 12 Agustus 2022 mulai pukul 15.30 WIB.

Link Live Score hasil Thailand U16 vs Myanmar U16 dapat diakses pada artikel ini.

Hasil akhirperebutan juara 3 dapat diketahui setelah pertandingan berakhir.

Final Piala AFF U16 2022: Susunan Pemain Timnas Indonesia U16 vs Vietnam U16, Nabil Asyura Andalan

Link Live Skor

LIVE SKOR

Rekor Pertemuan Terakhir

Rekor lima kali pertemuan terakhir Thailand U16 selalu menang melawan Myanmar U16.

Rekor positif ini menjadikan Thailand U16 diprediksi meraih juara 3 Piala AFF U16 2022.

2019/09/18: Myanmar U16 0-4 Thailand U16

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