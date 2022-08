Lee Min Ho dan Cerita Sering Dibully Teman SMA Hingga Disebut Setan dan Kerangka Tulang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak cerita masa lalu Lee Min Ho hingga bisa menjadi aktor papan atas Korea Selatan.

Aktor Lee Min Ho mulai dikenal luas di seluruh dunia dengan perannya sebagai Gu Jun-pyo di Boys Over Flowers (2009) yang juga membuatnya mendapatkan penghargaan Aktor Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-45.

Peran utamanya yang terkenal dalam serial televisi termasuk Personal Taste (2010), City Hunter (2011), Faith (2012), The Heirs (2013), The Legend of the Blue Sea (2016).

Pada tahun 2020 ia membintangi The King: Eternal Monarch dari Studio Dragon, yang menghasilkan 135 juta dolar.

Lee Min Ho lahir pada 22 Juni 1987, di Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul.

Semasa kecil, ia dibesarkan oleh orang tua Buddhis.

Lee Min Ho adalah anak bungsu dari dua bersaudara.

Sebagai seorang anak, Lee Min Ho awalnya berharap untuk menjadi pemain sepak bola profesional.

Saat bersekolah di Sekolah Dasar Namseong, Lee Min Ho terpilih untuk kelas manajer sepak bola junior dan mantan pemain profesional Cha Bum-kun.

Namun, cedera saat kelas lima mengakhiri cita-citanya.