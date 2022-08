Promo PEJUANG Astra Motor, Potongan Hingga Diskon Angsuran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memasuki bulan Agustus dan dalam rangka Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar ikut turut serta meramaikan dengan memberikan promo PEJUANG (Promo Semangat Juang Bersama Honda) yakni berupa potongan angsuran sepeda motor Honda yakni, New Honda ADV160 dan New Honda Vario160.

Masyarakat dapat memiliki deretan sepeda motor Honda dengan promo spesial berupa diskon angsuran hingga Rp 80.000.

Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit diseluruh dealer di area Kota Pontianak disepanjang bulan Agustus 2022.

New Honda ADV160, mempunyai desain urban explorer yang kokoh dengan tampilan yang lebih tangguh dan ruang bagasi yang lebih besar (30 liter).

Dilengkapi dengan Two step adjustabe windshield membuat aerodinamika membaik.

Tinggi jok menjadi 780 mm (berkurang 15 mm dari versi yang lama), dipadukan dengan ground clearance New Honda ADV160 yang cukup tinggi yaitu 165 mm membuat motor ini semakin nyaman saat dikendarai.

• AHASS Kalbar Tawarkan Promo Spesial Servis Bareng AGUStus

Honda New ADV 160 ini dibekali pilihan fitur Anti-lock Braking System (ABS) dan Combi Brake System (CBS).

Khusus tipe ABS, disematkan teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC), salah satu fitur yang biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda dengan fungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari.

Dengan angsuran mulai dari Rp. 1.249.000 dan khusus untuk pembelian New Honda ADV160 ini bisa angsuran hingga 5 Tahun.

All New Honda Vario160, tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporty, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160.