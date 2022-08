SOSOK Leeteuk Super Junior dan Cerita Pernah Dapat Kekerasan dari Ayah Sejak Kecil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Leetuk Super Junior merupakan leader dari boyband Kpop superstar Super Junior.

Ia lahir pada 1 Juli 1983 di Seoul, Korea Selatan dan kini berusia 39 tahun.

Leetuk memulai debutnya sebagai leader Super Junior pada November 2005 dan sejak itu telah berpartisipasi dalam subgrup Super Junior-T dan Super Junior-H

Selain menjadi idol terkenal, Leetuk juga merupakan Presenter televisi.

Leetuk memulai kariernya sebagai presenter televisi di acara musik M! Countdown.

Nama Leetuk semakin terkenal karena perannya dalam acara televisi Strong Heart, Star King, The Best Cooking Secrets, I Can See Your Voice, dan Idol Star Athletics Championships.

Leetuk merupakan idol yang telah banyak mendapat banyak penghargaan di antaranya Golden Disc Awards tiga kali, Gaon Chart Music Awards enam kali, dan Asia Artist Awards enam kali.

Di balik kesuksesannya itu, siapa sangka Leetuk datang dari keluarga yang bermasalah.

Ia harus berjuang menghadapi keluarga dan ayahnya saat masih menjadi Trainee SM Entertainment.

Menurut rumor yang beredar, Leetuk sering mendapat kekerasan dari sang ayah sejak ia masih kecil.