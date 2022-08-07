Tinju Dunia
HASIL TINJU DUNIA: Rekor Michael McKinson Putus! Vergil Ortiz Jr Lawan Sepadan Errol Spence Jr
Hingga pada akhirnya dironde kesembilan, Vergil Ortiz Jr menang dengan TKO setelah Michael McKinson kembali tumbang.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Minggu 7 Agustus 2022 Live DAZN menempatkan Vergil Ortiz Jr sebagai pemenang.
Vergil Ortiz Jr sukses memutus rekor dari Michael McKinson yang tak terkalahkan.
Tak hanya itu, Vergil Ortiz Jr memperpanjang rekor pribadinya sebagai raja KO.
Vergil Ortiz Jr sukses membukukan 19 kali kemenangan dan keseluruhannya didapatkan dengan KO.
Pada laga menghadapi Michael McKinson, Vergil Ortiz Jr mendominasi laga.
Hanya dironde pertama, Michael McKinson buat Vergil Ortiz Jr kelabakan.
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Namun selanjutnya dari ronde kedua hingga kedelapan, Vergil Ortiz Jr buat Michael McKinson babak belur.
Dironde delapan Michael McKinson pun harus jatuh ke kanvas.
Hingga pada akhirnya dironde kesembilan, Vergil Ortiz Jr menang dengan TKO setelah Michael McKinson kembali tumbang.
Atas hasil ini, Vergil Ortiz Jr pun jadi eliminator untuk sabuk WBA yang dipegang oleh Errol Spence Jr.
Tinju Dunia
Michael McKinson
Vergil Ortiz Jr
Errol Spence Jr
Eimantas Stanionis
Egidijus Kavaliauskas
Antonio Orozco
Brad Solomon
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