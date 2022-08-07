Tinju Dunia

HASIL TINJU DUNIA: Rekor Michael McKinson Putus! Vergil Ortiz Jr Lawan Sepadan Errol Spence Jr

Hingga pada akhirnya dironde kesembilan, Vergil Ortiz Jr menang dengan TKO setelah Michael McKinson kembali tumbang.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto HASIL TINJU DUNIA: Rekor Michael McKinson Putus! Vergil Ortiz Jr Lawan Sepadan Errol Spence Jr
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DAZN
Cuplikan saat Vergil Ortiz Jr berhadapan dengan Michael McKinson. Vergil Ortiz Jr menang TKO 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Minggu 7 Agustus 2022 Live DAZN menempatkan Vergil Ortiz Jr sebagai pemenang.

Vergil Ortiz Jr sukses memutus rekor dari Michael McKinson yang tak terkalahkan.

Tak hanya itu, Vergil Ortiz Jr memperpanjang rekor pribadinya sebagai raja KO.

Vergil Ortiz Jr sukses membukukan 19 kali kemenangan dan keseluruhannya didapatkan dengan KO.

Pada laga menghadapi Michael McKinson, Vergil Ortiz Jr mendominasi laga.

Hanya dironde pertama, Michael McKinson buat Vergil Ortiz Jr kelabakan.

Hasil Tinju Dunia Live TV One Hari Minggu 7 Agustus 2022, Sebastian Fundora Tantang Jermell Charlo

Namun selanjutnya dari ronde kedua hingga kedelapan, Vergil Ortiz Jr buat Michael McKinson babak belur.

Dironde delapan Michael McKinson pun harus jatuh ke kanvas.

Hingga pada akhirnya dironde kesembilan, Vergil Ortiz Jr menang dengan TKO setelah Michael McKinson kembali tumbang.

Atas hasil ini, Vergil Ortiz Jr pun jadi eliminator untuk sabuk WBA yang dipegang oleh Errol Spence Jr.

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Tags
Tinju Dunia
Michael McKinson
Vergil Ortiz Jr
Errol Spence Jr
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Egidijus Kavaliauskas
Antonio Orozco
Brad Solomon

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