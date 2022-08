Mengatasi GERD Tanpa Obat Ternyata Mudah, Ini 9 Caranya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Gerd bukan disebabkan oleh virus, tetapi karena adanya masalah pada otot katup sfingter esofagus bagian bawah.

Jika kita terdengar sedikit serak atau mengalami sakit tenggorokan, mungkin kita sedang mengalami gejala flu.

Namun, di saat kita mengalami refluks asam atau mulas, hingga nyeri seperti terbakar di dada, maka mungkin kondisi itu menunjukkan gejalan penyakit gastro-esophageal reflux, atau dikenal dengan sebutan Gerd.

Otot pada katup sfingter mengontrol jalan antara kerongkongan dan lambung. Ketika tidak menutup sepenuhnya, asam lambung dan makanan mengalir kembali ke kerongkongan.

Refluks asam juga dapat menyebabkan sakit tenggorokan dan suara serak dan dapat meninggalkan rasa tidak enak di mulut.

Ketika refluks asam menghasilkan gejala kronis, maka saat itulah kita disebut sebagai pengidap gangguan refluks gastro-esofagus, atau Gerd tadi.

Seperti disebutkan di atas, gejala Gerd yang paling umum adalah mulas nyeri di perut bagian atas dan dada yang terkadang terasa seperti serangan jantung.

Tiga kondisi pembersihan makanan atau asam yang buruk dari kerongkongan, terlalu banyak asam di perut, dan pengosongan perut yang tertunda berkontribusi pada refluks asam.

Demikian penjelasan Dr. Jacqueline Wolf, ahli gastroenterologi dan profesor kedokteran di Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

Wolf juga penulis buku A Woman's Guide to a Healthy Stomach: Taking Control of Your Digestive Health. .