Randi Bachtiar Buka Terang-terangan Rumah Tangganya dengan Tasya Kamila, Kini Hamil Anak Kedua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar bahagia baru saja dibagikan oleh Tasya Kamila.

Kabarnya, Tasya Kamila hamil anak kedua ini kemudian membuat sang artis dibanjiri banyak ucapan selamat dari sahabat dan warganet.

Di tengah-tengah kabar bahagia Tasya Kamila hamil anak kedua, ada hal lucu dari suami sang artis, yakni Randi Bachtiar.

Pasalnya, Randi Bachtiar secara terang-terangan membongkar rahasia rumah tangganya dengan Tasya Kamila terkait kehamilan sang istri.

Sebelumnya, Tasya Kamila mengumumkan bahwa dirinya tengah hamil anak kedua.

Hal itu disampaikan langsung oleh Tasya Kamila melalui postingan yang diunggah di akun Instagram miliknya @tasyakamila, pada Jumat 5 Agustus 2022.

Dalam postingannya itu, Tasya Kamila mengunggah video perjalanan pernikahannya dengan Randi Bachtiar hingga dikarunia seorang putra, yakni Arrasya.

"Alhamdulillah, I am so thankful for every moment in our 4-years journey together @randibachtiar, and especially for our growing family," tulis Tasya Kamila pada keterangan unggahannya.

Melalui keterangan unggahannya itu pula, wanita berusia 29 tahun ini mengumumkan bahwa ia dan Randi Bachtiar tengah menanti anak kedua.

"Yes! We are expecting our 2nd baby! Insyaallah, Arrasya is going to be a big brother! #AbangArr @arrasya_bachtiar," lanjutnya.

