Suami Tasya Kamila Dinyatakan Sembuh Dari Kanker Setelah Berjuang Cukup Lama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar bahagia datang dari aktris tanah air Tasya Kamila.

Sebelumnya sempat banyak media yang memberitakan bahwa sang suami Tasya mengidap penyakit kanker dan harus bolak-balik di rawat di Rumah Sakit.

Namun Tuhan berkata lain, saat ini Suami Tasya Kamila yakni Randi Bachtiar telah dinyatakan sembuh.

Diketahui, Randi divonis memiliki kanker kelenjar getah bening.

Kini, Tasya membagikan kondisi sang suami.

Tasya menuliskan melalui laman Instagram-nya, @tasyakamila jika Randi kini telah bebas dari kanker.

"Amidst the somber news we receive everyday in this testing time, today, we’d like to share a good news to you!

Alhamdulillah, segala puji setinggi2nya kepada Allah SWT. After going through surgery, chemo, and radiotherapy

@randibachtiar’s battle with Hodgkin Lymphoma has come to its result. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Randi is officially Cancer-FREE!!!!!."