Bae Suzy dan Yang Se Jong Bakal Adu Akting di Drakor Netflix The Girl Downstairs, Intip Sinopsisnya

Bae Suzy dan Yang Se Jong bakal beradu akting di drakor baru The Girl Downstairs

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktris Bae Suzy bakal membintangi drama korea (drakor) terbarunya di Netflix berjudul The Girl Downstairs.

Di drakor The Girl Downstairs, Bae Suzy akan beradu akting dengan Yang Se-jong sesama pemeran utama.

Menariknya, The Girl Downstairs bakal disutradarai oleh sutradara Crash Landing on You yakni Lee Jeong Hyo.

Belum ada kepastian tanggal rilis maupun jajaran pemeran selain Bae Suzy dan Yang Se-jong.

Lantas bagaimana jalan ceritanya?

Jika merujuk dari kisah original Webtoon-nya, The Girl Downstairs mengisahkan karakter seorang wanita bernama Lee Doo-na (Bae Suzy).

Lee Doo-na merupakan member girl grup Dream Sweet.

Ia memiliki mimpi untuk menjadi idol terkenal.

Namun sayangnya, ambisi itu harus terhenti lantaran ia harus melanjutkan studi pendidikannya di Minsong University di jurusan teater dan film.

Mantan idol itu memilih untuk menetap di sebuah apartemen.