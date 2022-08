Promo JCO 31 Juli 2022, 1 Box Jpops Isi 24 Jcool To Go 100 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Kopi French Press

Promo JCO - Nikmati 1 Box Jpops Isi 24 Jcool To Go 100 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Kopi French Press yang bisa dinikmati hari ini Minggu 31 Juli 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo JCO yang bisa dinikmati hari ini Minggu 31 Juli 2022.

Masih ada promo weekly promotion mulai dari 1 Box Jpops (isi 24) + 1 Jcool To Go hanya Rp 100 Ribu, buy one get one free atau beli 1 gratis 1 kopi dengan metode French Press hanya 40 Ribu yang hanya berlaku hingga 31 Juli 2022 hari ini.

Ada juga gratis Iced Americano or Iced Lemon Tea for setiap pembelian of Omelette with Sausage.

Tak ketinggalan JCOOL Twist, JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Simak beragam promo menu JCO hari ini:

Jpops DIY Kit

BACK TO SCHOOL WITH JPOPS DIY KIT.

Sudah waktunya kembali ke sekolah gimana nih ceritanya JCO Lovers? Share yuk di kolom komentar!

Bikin aktivitas kembali ke sekolah lebih seru lagi, kita punya ide menu bekel yang baru dan seru nih. Guess what? Yes. JPOPS DIY KIT!

Dengan 12 Plain JPOPS dan 6 sauce and sprinkles, baby donuts ini pasti bikin di kecil senyum-senyum sendiri deh pas buka kotak bekelnya hihi.