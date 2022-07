MATERI SOAL Matematika Kelas 11 dan Kunci Jawaban Lengkap Semester 1 & 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini pembahasan materi matematika soal kelas 11 secara umum dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai pembelajaran.

Untuk pembelajaran menggunakan soal latihan sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal.

Terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah, sebab soal latihan juga kemungkinan akan diujikan dalam ujian sekolah.

Makanya memperbanyak menjawab latihan soal itu akan sangat positif merangsang kecepatan dan ketepatan dalam menjawab.

Sebab, soal juga memerlukan pemahaman, jika sering mengerjakan maka akan terbiasa dan akan segera paham dengan pertanyaan yang ada.

Terdiri dari soal pilihan ganda serta kunci jawaban sebagai panduan dalam belajar.

Berikut ini soal-soal latihan dalam materi matematika kelas 11 untuk semester 1 dan 2

1. Adi memiliki 200 gram es dengan suhu 0 ° C. Panas fusi 80 kal / g. Adi menginginkan air pada suhu 30 ° C. Jika jenis airnya 1 kal / g o C, jumlah panas yang dibutuhkan adalah.

A. 48 kkal

B. 22 kkal

C. 16 kkal

D. 6 kkal

E. 80 kal

Jawab: B