Promo JCO 26 Juli 2022, 1 Box Jpops Isi 24 Jcool To Go 100 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Kopi French Press

Promo JCO - Nikmati berbagai promo JCO mulai dari 1 Box Jpops Isi 24 Jcool To Go 100 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Kopi French Press dan masih banyak lagi untuk hari ini Selasa 26 Juli 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati beragam promo JCO yang hadir hari ini Selasa 26 Juli 2022.

Adapun promo JCO yang bisa dinikmati mulai dari weekly promotion mulai dari 1 Box Jpops (isi 24) + 1 Jcool To Go hanya Rp 100 Ribu, buy one get one free atau beli 1 gratis 1 kopi dengan metode French Press hanya 40 Ribu.

Ada juga, JCOOL Twist, JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Inilah beragam promo menu JCO hari ini:

Weekly Promotion

Cuacanya boleh mendung, tapi semangatmu jangan yaa. Bikin cerah harimu yuk dengan promo 1 BOX JPOPS dan 1 JCOOL TO GO hanya 100k aja.

Segernya Jcool dan manisnya Jpops bisa bikin kamu tambah semangat untuk kembali produktif setelah weekend deh.

Pastiin kamu dapat promonya dengan order via aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Promo berlaku hingga 31 Juli 2022 ya. Jangan sampai kehabisan.

Buy One Get One Free

Waktu gajian emang paling pas banget nih buat ngopi, tapiii kamu bisa tetep hemat karena ada promo buy one get one free untuk setiap pembelian kopi