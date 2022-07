Format Piala AFF U16: Hanya Ada Satu Runner Up Terbaik Lolos Semifinal! Cek Nasib Timnas Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Piala AFF U16 bakal jadi pembuktian Timnas Indonesia dibawah didikan Bima Sakti.

Pasalnya untuk lolos ke semifinal Piala AFF tidak akan seperti biasa.

Format Piala AFF U16 berbeda.

Untuk Piala AFF U16 ini ada total tiga grup, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Singapura dan Filipina.

Untuk grup B diisi oleh Thailand, Timor Leste, Laos dan Brunei Darussalam.

Sedangkan untuk grup C ada Malaysia, Australia, Myanmar dan Kamboja.

Dengan tiga grup ini nantinya hanya juara grup yang memastikan diri lolos babak semifinal.

Kemudian satu tempat lainnya akan ditempati runner up terbaik.

Jika runner up terbaik yang lolos berasal dari Grup A atau Grup C, maka akan melawan juara Grup B, dan juara Grup A bertanding menghadapi juara Grup C.

Sementara jika runner up terbaik berasal dari Grup B, maka bakal bersua dengan juara Grup A di semifinal, dan juara Grup B melawan juara Grup C.