Promo JCO 23 Juli 2022, Paket 1/2 Lusin Donuts 1 Box JPops DIY 91 Ribu & Jcool Twist 5 Topping

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beragam promo JCO yang dapat dinikmati hari ini Sabtu 23 Juli 2022.

Apalagi ada menu-menu JCO mulai dari weekly promotion mulai dari 1/2 Lusin donuts + 1 JPops DIY Rp 91 Ribu.

All Day Breakfast Perfect pairings gratis Iced Americano atau Iced Lemon Tea, JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, buy one get one free kopi dengan Clever Drip hanya 40 Ribu saja.

Kemudian ada Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Cek beragam promo menu JCO hari ini:

Baca juga: Promo KFC Hari Ini 23 Juli 2022, Loaded Fries dengan Potongan Ayam Goreng & 3 Jenis Saos Harga Hemat

Weekly Promotion

Pengen rehat sejenak dari kesibukan? Yang manis-manis emang paling bisa bikin hari kamu ceria lagi nih!

Pas banget masih ada promo 1/2 dzn donuts dan 1 box JPOPS DIY hanya dengan 91k aja loh. Duh ini sih jadi double cerianya.

Pastiin kamu dapat promonya dengan order lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Jangan sampai kehabisan karena promo berlaku hingga 24 Juli 2022.

Baca juga: Katalog Promo JSM Alfamart 23 Juli 2022, Harga Spesial Minyak Goreng hingga Beras Murah