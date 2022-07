LIVE Tinju Dunia Joet Gonzalez vs Isaac Dogboe! Duel Korban Shakur Stevenson dan Emanuel Navarrete

Live tinju dunia Duel Joet Gonzalez vs Isaac Dogboe perebutan sabuk WBO International kelas bulu, disiarkan langsung ESPN+ dari Cabrera Grand Casino, Hinckley, Minnesota, AS, Minggu 24 Juli 2022 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Suguhan Tinju Dunia menampilkan satu di antara petinju terbaik Ghana saat ini, Isaac Dogboe (23-2, 15 KO) yang kembali naik ring, Minggu 24 Juli 2022 pagi WIB.

Kali ini yang menjadi lawannya adalah, Joet Gonzalez (25-2, 15 KO), petinju kelas bulu asal Amerika Serikat yang mencoba masuk jajaran petinju elite.

Pertarungan live tinju dunia Joet Gonzalez dan Isaac Dogboe memperebutkan gelar WBO International, kelas bulu.

Duel Joet Gonzalez vs Isaac Dogboe menjadi partai utama setelah partai tambahan Gabriel Flores Jr vs Giovanni (kelas ringan) yang disiarkan langsung ESPN+ KLIK DI SINI dari Cabrera Grand Casino, Hinckley, Minnesota, AS.

Kedua petinju ini memiliki jejak dan rekor yang hampir mirip.

Joet De Jesus Gonzalez nama lengkap Joet Gonzalez saat ini memiliki rekor 25 menang, 15 di antarannya menang KO/TKO dan dua kekalahan.

Adapun Isaac Zion Dogboe nama lahir Isaac Dogboe sudah memetik 23 kemenangan, 15 di antaranya menang KO/TKO dan dua kali kalah.

Uniknya, kekalahan Joet Gonzalez dan Isaac Dogboe saat menghadapi petinju yang saat ini sedang naik daun.

Joet Gonzalez misalnya yang kalah atas Shakur Stevenson dan Emanuel Navarrete. Kemudian Isaac Dogboe dua kali kalah atas Emanuel Navarrete.

Emanuel Navarrete sendiri dijadwalkan kembali naik ring, Minggu 21 Agustus 2022, menghadapi Eduardo Baez.