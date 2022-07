Jadwal Live Trans7 Hari Minggu 24 Juli 2022 - Belrangsung Top Speed MotoGP dan Superbike

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jadwal Live Streaming Trans7 besok hari Minggu 24 Juli 2022 ada tayangan Top Speed MotoGP hingga Superbike.

Mengutip Schedule Trans7, berikut acara jadwal televisi yang tayang di Trans7 hari ini Minggu 24 Juli 2022

01:45-02:30 Mancing Mania

02:30-03:00 Foodies

03:00-03:30 Super Tawa

03:30-05:00 Theater

05:00-05:30 Kisah Nabi Yusuf

05:30-06:00 Hikmah

06:00-07:00 Redaksi Pagi

07:00-08:00 Selebrita Pagi

08:00-08:45 Anak Sultan

08:45-09:30 Sehat Santuy

09:30-10:30 Spotlite

10:30-11:00 Sobat Misqueen

11:00-12:00 Secret Story

12:00-12:30 Heits Abis

12:30-13:00 Enaknya Mantul

13:00-13:30 Top Speed Moto GP

13:30-14:00 Jejak Petualang

14:00-14:30 Ada Show

14:30-15:15 Redaksi Siang Akhir Pekan

15:15-16:00 Jejak Si Gundul

16:00-17:00 Makan Receh

17:00-18:00 Selebrita On The Weekend

18:00-19:00 On The Spot

19:00-20:15 The Police

20:15-21:30 Warkop Special

21:30-22:45 BTS

22:45-23:15 Krim Malam

23:15-23:45 Theater

23:45-00:30 Superbike

Untuk menyaksikan keseruan acara Live Trans7 bisa mengakses tautan Live Streaming di bawah ini:

Kandidat Juara MotoGP 2022

Pengalaman pertama terlibat dalam perburuan gelar MotoGP memberi tantangan tersendiri bagi pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro. Menjaga kebugaran fisik dan mental menjadi fokusnya untuk bertahan.

Aleix Espargaro dikenal sebagai salah satu pembalap MotoGP yang paling bugar.

