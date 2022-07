Duel Isyana Sarasvati dengan Joe Taslim Mengusung Tema Baru Free Fire

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Isyana Sarasvati memang viral belakangan ini karena aksinya saat konser yang friendly terhadap para fans.

Beberapa waktu lalu, aksi penyanyi Isyana Sarasvati dan Joe Taslim membuat gempar masyarakat.

Usai terpasang billboard yang memperlihatkan pelantun lagu 'Tetap Dalam Jiwa' itu menantang Joe Taslim untuk berduel.

Rupanya, duel Isyana Sarasvati dengan Joe Taslim mengusung tema terbaru game Free Fire.

Dalam unggahan di YouTube Channel Garena Free Fire Indonesia ini memperlihatkan duel sengit Isyana Sarasvati dengan Joe Taslim.

Meski tak memiliki latar belakang sebagai aktor laga, Isyana Sarasvati memperlihatkan koreografi bela diri yang apik dan menegangkan.

Aksi duel keduanya mampu membuat ledakan yang mengubah logo Free Fire dari yang lama menjadi logo terbaru.

Sebagai pecinta game, Isyana Sarasvati sangat antusias dengan era baru Free Fire.

"Finally, the New Era. Here we go! @joe_taslim #FreeFireNewEra”, tulis @isyanasarasvati yang dikutip grid.ID, Kamis 21 Juli 2022. (*)

