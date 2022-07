Dibuat Geleng Kepala, Isyana Sarasvati Konser Sambil Naik Reog

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak mengenal Isyana Sarasvati yang selalu tampil anggun dan memukau.

Memiliki talenta musik yang luar biasa, selain menyanyi dirinya juga menjadi komposer lagu dan pencipta lagu.

Namun, dalam konsernya yang baru saja digelar baru-baru ini, ada yang berbeda dari penampilan Isyana.

Ia membuat kejutan dengan konser sambil naik reog.

Isyana Sarasvati bahkan tampak girang dan melambaikan tangannya saat konser sambil naik reog.

Mengetahui Isyana Sarasvati konser sambil naik reog, netizen pun langsung heboh tak karuan.

Seperti diketahui, Isyana Sarasvati merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu ternama Tanah Air.

Namanya mulai melejit usai Isyana merilis single berjudul 'Tetap Dalam Jiwa' dan 'Keep Being You'.

Selain punya suara merdu, Isyana juga banyak dikagumi lantaran kepribadiannya yang ramah dan anggun.

Namun tak seperti biasanya, kali ini Isyana sukses bikin geger lantaran aksinya yang nyeleneh.