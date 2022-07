Profil Chris Evans, Aktor Captain America yang Lagi Butuh Pendamping Hidup

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Chris Evans, aktor Captain America yang viral karena sedang mencari pasangan hidup.

Baru-baru ini Chris Evans membuat heboh para wanita usai mengabarkan dirinya tengah mencari pasangan hidup.

Sosok Chris Evans dikenal karena aktingnya sebagai Captain America selama 10 tahun lebih di jagat Marvel.

Ia memulai karirnya sebagai aktor di film Opposite Sex pada tahun 2000.

Kepopulerannya naik saat ia membintangi karakter Komik Marvel yakni Human Torch di film Fantastic Four pada tahun 2005.

Ia kembali memerankan karakter superhero itu di sekuel Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer pada 2007.

Chris Evans membuat penampilan lebih lanjut dalam film adaptasi dari buku komik dan novel grafis: TMNT (2007), Scott Pilgrim vs. the World (2010), dan Snowpiercer (2013).

Ia mulai mendapat pengakuan lebih luas atas perannya sebagai Steve Rogers/Captain America di beberapa film Marvel Cinematic Universe, yaitu Captain America: The First Avenger (2011).

Lalu peran Captain America itu dilanjutkan di film Captain America: The Winter Soldier (2014), dan Captain America: Civil War (2016).

Karakter Captain America yang dibintangi Chris Evans juga muncul di film gabungan Marvel yakni The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), dan Avengers: Endgame (2019).