Promo JCO Hari Ini 19 Juli 2022, 1/2 Lusin Donuts + 1 JPops DIY Rp 91 Ribu & Buy 1 Get 1 Free Kopi

Promo JCO Weekly Promotion 1/2 Lusin Donuts + 1 JPops DIY Rp 91 Ribu. Masih banyak promo JCO lainnya diantaranya Buy 1 Get 1 Free Kopi dan lainnya yang bisa dinikmati hari ini Selasa 19 Juli 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beragam promo JCO yang dapat dinikmati hari ini Selasa 19 Juli 2022.

JCO saat ini memiliki menu-menu terbaru weekly promotion mulai dari 1/2 Lusin Donuts + 1 JPops DIY Rp 91 Ribu.

Kemudian ada JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, buy one get one free kopi dengan Clever Drip hanya 40 Ribu saja

Ada juga Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon yang akan meramaikan hari-harimu.

Cek beragam promo menu JCO hari ini:

Weekly Promotion

Weekly promo di hari Senin emang paling yang ditunggu-tunggu! Kini ada 1 BOX JPOPS DIY + 1/2 DZN DONUTS hanya 91k aja.

Cocok banget buat kamu yang mau bikin donuts sendiri dengan JPOPS DIY.

Kamu juga bisa nikmatin 1/2 DZN DONUTS bareng temen-temen saat santai siang nanti.

Pastiin kamu dapat promonya dengan order lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Jangan sampai kehabisan karena promo berlaku hingga 24 Juli 2022.

