Sinopsis, Jadwal Tayang dan Daftar Pemain If You Wish Upon Me, Duet Sooyoung SNSD dan Ji Chang Wook

If You Wish Upon Me, tayang 10 Agustus 2022 setiap Rabu Kamis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak sinopsis If You Wish Upon Me yang dibintangi oleh Sooyoung SNSD dan Ji Chang Wook.

Drakor If You Wish Upon Me kini menjadi drakor paling dicari di seluruh dunia.

Selain Sooyoung SNSD dan Ji Chang Wook, aktor Sung Dong Il juga akan menjadi pemeran utama.

Alur cerita If You Wish Upon Me telah terinspirasi oleh yayasan kehidupan nyata di Belanda.

Bagaimana sinopsisnya?

If You Wish Upon Me mengisahkan Yoon Gyeo Re (Ji Chang Wook) yang tak kuasa menahanan kerasnya hidup.

Ia hampir tak punya tekad untuk melanjutkan hidupnya.

Kebiasaan itu membuat Gyeo Re jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit atas perintah pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, Gyeo Re tinggal di panti asuhan dan juga menghabiskan waktu di pusat penahanan remaja dan penjara.

Ia berjuang untuk memiliki kehidupan yang normal.