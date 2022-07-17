Piala Presiden

Top Skor Piala Presiden 2022 , 2 Striker Borneo FC Apit Eks Bomber Arema FC !

Pada daftar ini, dua bomber Borneo FC masuk dalam daftar 3 besar pencetak gol terbanyak dari turnamen berhadiah Rp 3 miliar bagi juara pertama tersebu

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Top Skor Piala Presiden 2022 , 2 Striker Borneo FC Apit Eks Bomber Arema FC !
OFFICIAL TWITTER PIALA PRESIDEN 2022/ KOLASE/REPRO
Penyerang Borneo FC, Matheus Pato berselebrasi usai membobol gawang lawan di gelara Piala Presiden 2022 bebrapa waktu lalu . Matheus Pato berhasil menjadi pemain dengan gelar Top Skor Piala Presiden 2022 usai hasil Final Piala Presiden 2022 Leg 2 hari ini Minggu 17 Juli 2022 . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar komposisi Top Skor Piala Presiden 2022 upate.

Seiring tuntasnya Hasil Akhir Arema Vs Borneo FC .

Di laga untuk Hasil Final Piala Presiden 2022 Leg 2 Minggu 17 Juli 2022 hari ini .

Di mana skor akhir 0-0 di Stadion Segiri Samarinda itu mengantarkan Arema FC menjadi Pemenang Piala Presiden 2022

Arema Juara Piala Presiden 2022 ! Borneo FC Kalah Agregat Meski Tampil Mendominasi di Stadion Segiri

Berkat keunggulan agregat skor 1-0 dari kemenangan di Leg 1 beberapa hari ini .

Tuntasnya pertandingan tersebut tak hanya menetapkan Arema FC jadi Pemenang Piala Presiden 2022 .

Namun juga gelar bergengsi lainnya secara individu .

Satu di antaranya yakni gelar Top Skor Piala Presiden 2022 .

Pada daftar ini, dua bomber Borneo FC masuk dalam daftar 3 besar pencetak gol terbanyak dari turnamen berhadiah Rp 3 miliar bagi juara pertama tersebut.

Hasil Arema Vs Borneo FC Hari Ini Tuntas! Hasil Piala Presiden Leg 2 Tentukan Agregat Skor Akhir

Keduanya yakni Matheus Pato dan juga Stefano Lilipaly .

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Top Skor Piala Presiden 2022
Borneo FC
Arema FC
Matheus Pato
Carlos Fortes
Stefano Lilipaly
Minggu 17 Juli 2022
Stadion Segiri
Hasil Final Piala Presiden 2022 Leg 2
Pemenang Piala Presiden 2022

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