Piala Presiden
Top Skor Piala Presiden 2022 , 2 Striker Borneo FC Apit Eks Bomber Arema FC !
Pada daftar ini, dua bomber Borneo FC masuk dalam daftar 3 besar pencetak gol terbanyak dari turnamen berhadiah Rp 3 miliar bagi juara pertama tersebu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar komposisi Top Skor Piala Presiden 2022 upate.
Seiring tuntasnya Hasil Akhir Arema Vs Borneo FC .
Di laga untuk Hasil Final Piala Presiden 2022 Leg 2 Minggu 17 Juli 2022 hari ini .
Di mana skor akhir 0-0 di Stadion Segiri Samarinda itu mengantarkan Arema FC menjadi Pemenang Piala Presiden 2022 .
• Arema Juara Piala Presiden 2022 ! Borneo FC Kalah Agregat Meski Tampil Mendominasi di Stadion Segiri
Berkat keunggulan agregat skor 1-0 dari kemenangan di Leg 1 beberapa hari ini .
Tuntasnya pertandingan tersebut tak hanya menetapkan Arema FC jadi Pemenang Piala Presiden 2022 .
Namun juga gelar bergengsi lainnya secara individu .
Satu di antaranya yakni gelar Top Skor Piala Presiden 2022 .
Pada daftar ini, dua bomber Borneo FC masuk dalam daftar 3 besar pencetak gol terbanyak dari turnamen berhadiah Rp 3 miliar bagi juara pertama tersebut.
• Hasil Arema Vs Borneo FC Hari Ini Tuntas! Hasil Piala Presiden Leg 2 Tentukan Agregat Skor Akhir
Keduanya yakni Matheus Pato dan juga Stefano Lilipaly .
Top Skor Piala Presiden 2022
Borneo FC
Arema FC
Matheus Pato
Carlos Fortes
Stefano Lilipaly
Minggu 17 Juli 2022
Stadion Segiri
Hasil Final Piala Presiden 2022 Leg 2
Pemenang Piala Presiden 2022
|Arema Juara Piala Presiden 2022 ! Borneo FC Kalah Agregat Meski Tampil Mendominasi di Stadion Segiri
|Hasil Arema Vs Borneo FC Hari Ini Tuntas! Hasil Piala Presiden Leg 2 Tentukan Agregat Skor Akhir
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