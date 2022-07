Promo JCO 16 Juli 2022, JCO Brew Box 8 Cup Kopi Mulai 175 Ribu & Donuts Milo Oreo Frappe 83 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo JCO untuk hari ini Sabtu 16 Juli 2022.

Saat ini tersedia beragam pilihan menu JCO mulai dari JCO Brew Box untuk 8 cup coffee.

Ada juga weekly promotion Milo Oreo Frappe series Dynamic Duos diantaranya 1 Milo Oreo Frappe plus 1/2 Lusin Donuts hanya 83 Ribu saja berlaku mulai 11-17 Juli 2022, Eggs Benedict gratis Iced Lemon Tea atau Iced Americano.

Ada juga buy one get one free for coffee dan masih banyak diskon yang akan meramaikan hari-harimu.

Simak beragam promo menu JCO hari ini:

JCO Brew Box

BELI JCO BREW BOX DAPAT 8 CUPS KOPI!

Let's enjoy this Friday with Brew Box di @jcoindonesia.

Ngopi bareng temen-temen jadi makin hemat dengan Brew Box.

Mulai dari 175k aja, kamu udah bisa nikmatin Americano atau Cafe Au Lait yang cukup untuk 8 cups!