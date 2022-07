Bahaya Blackout Challenge TikTok, Apa Itu "Blackout Challenge"?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Media sosial TikTok kini menjadi trend setter bagi anak muda dimanapun berada.

Penggunaan TikTok diakui mampu menarik keuntungan dan juga resiko yang tinggi pada pihak tertentu.

Keuntungan menggunakan TikTok juga menjangkau khalayak publik yang lebih luas pula.

Namun, TikTok harus menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh para orang tua di Amerika Serikat (AS) yang anaknya pernah meninggal akibat "Blackout Challenge".

Dikutip dari The Verge, Sabtu 16 Juli 2022, gugatan tersebut menyebutkan tantangan itu mendorong pengguna mencekik diri menggunakan ikat pinggang, tali tas, atau benda serupa hingga pingsan.

Adapun, semua anak yang dilaporkan meninggal berusia di bawah 15 tahun.

Gugatan terbaru diajukan oleh orang tua dari Lalani Walton (8 tahun), dan Arriani Arroyo (9 tahun).

Selain mereka, lima korban lain yang dilaporkan meninggal sepanjang 2021, yakni di Italia (10 tahun), Colorado, AS (12 tahun), Australia (14 tahun), Oklahoma, AS (12 tahun), dan Pennsylvania, AS (10 tahun).

Lantas, apa itu "Blackout Challenge" yang viral di Tiktok?

Apa itu "Blackout Challenge"?