Promo JCO 14 Juli 2022, Donuts Milo Oreo Frappe & Eggs Benedict Gratis Iced Lemon Tea Iced Americano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati beragam promo JCO untuk hari ini Kamis 14 Juli 2022.

Dapatkan beragam pilihan menu JCO mulai dari weekly promotion Milo Oreo Frappe series Dynamic Duos diantaranya 1 Milo Oreo Frappe plus 1/2 Lusin Donuts hanya 83 Ribu saja berlaku mulai 11-17 Juli 2022.

Eggs Benedict gratis Iced Lemon Tea atau Iced Americano.

Ada juga buy one get one free for coffee dan masih banyak diskon yang akan meramaikan hari-harimu.

Simak beragam promo menu JCO hari ini:

Weekly Promotion

Ada yang baru di JCO Indonesia nih, Milo Oreo Frappe! Siapa yang sudah cobain bagian dari series Dynamic Duos ini?

Pas banget kalau gitu ada promo 1 Milo Oreo Frappe plus 1/2 Dzn Donuts hanya 83k aja. Promonya berlaku mulai 11-17 Juli 2022.

Yuk langsung aja order lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Pastiin kamu dapat promonya ya.

Eggs Benedict