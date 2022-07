10 Kata-kata Mutiara Idul Adha, Sambut Lebaran Haji Penuh Suka Cita

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Dzulhijjah juga disebut dengan Lebaran Haji.

Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi umat Islam yang sudah baligh, berakal, dan mampu.

Idul Adha sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yakni idul dan adha. Idul atau id diambil dari bahasa ada yaudu yang artinya kembali.

Sedangkan, adha merupakan jamak dari adhat yang berasal dari kata udhiyah, maknanya kurban.

Jadi Idul Adha dapat diartikan sebagai kembali berkurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban.

• Terbaru, Kumpulan Menarik Twibbon Idul Adha 2022 | Unggah Profil dan Sosial Media

Idul Adha menandai dua selebrasi rutin (annual celebration) umat Islam yang khas dan unik, pertama, penyelenggaraan ibadah haji dan kedua, ibadah kurban.

Hari Raya Idul Adha 2022 ini juga sebagai penanda untuk menyambungkan tali silaturahmi kepada rekan, sahabat, kolega bahkan keluarga tercinta.

Untuk itu, berikut ini ucapan selamat hari raya idul adha yang bisa kamu bagikan:

1. May Allah give you all the prosperity and success. May Allah bless you with wealth and happiness, and give you a healthy life. Eid Al-Adha Mubarak!

Semoga Allah memberi Anda kemakmuran dan kesuksesan. Semoga Allah memberkati Anda dengan rezeki dan kebahagiaan, serta kesehatan. Selamat Hari Raya Idul Adha!