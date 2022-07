Promo JCO 30 Juni 2022, Paket JPops DIY Frappe Chocolate Iced Thai Tea & I Love JCO 4 - 8 Juli 2022 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah beragam promo JCO yang kembali hadir dengan beragam menu yang bisa dinikmati hari ini Kamis 30 Juni 2022.

Masih tersedia promo 2 Box JPops DIY hanya Rp 100 Ribu yang berlaku hingga 30 Juni 2022, beli 1 gratis 1 Frappe Chocolate + Iced Thai Tea seharga Rp 38 Ribu berlaku hingga 3 Juli 2022.

Ada juga promo I Love JCO yang dengan banyak pilihan menu berlaku 4 - 8 Juli 2022.

Masih banyak pilihan menu lainnya diantaranya

Inilah selengkapnya simak beragam promo menu JCO hari ini:

Bogo Treat

Jangan sampai diskip!

Masih ada promo BUY ONE GET ONE FREE untuk ICED THAI TEA dan CHOCOLATE FRAPPE hanya 38k.

Makin seru karena ada FREE DELIVERY. Nggak khawatir lagi deh sama ongkirnya hihi pastiin kamu dapat promonya yaa!

Order sekarang via aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Buat kamu yang mau pick up sendiri di store terdekat JCO Indonesia juga bisa loh.

