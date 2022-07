Promo JCO 27 Juni 2022, 2 Box JPops DIY 100 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Frappe Chocolate Iced Thai Tea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beragam promo JCO yang hadir hari ini Senin 27 Juni 2022.

JCO saat ini masih memiliki beragam pilihan menu mulai dari 2 Box JPops DIY hanya Rp 100 Ribu yang berlaku hingga 30 Juni 2022.

Kemudian ada beli 1 gratis 1 Frappe Chocolate + Iced Thai Tea seharga Rp 38 Ribu berlaku hingga 3 Juli 2022.

Tidak ketinggalan ada juga promo I Love JCO yang berlaku 4-8 Juli 2022 mendatang dan beragam menu lainnya yang bisa menjadi pilihan.

Inilah selengkapnya simak beragam promo menu JCO hari ini:

• Promo Alfamart 27 Juni 2022, Sawer Extra Murah & Promo Serba Rp 5 Ribu - 15 Ribu

Buy 1 Get 1 Free

Jangan sampai diskip! Masih ada promo BUY ONE GET ONE FREE untuk ICED THAI TEA dan CHOCOLATE FRAPPE hanya 38k.

Makin seru karena ada FREE DELIVERY. Nggak khawatir lagi deh sama ongkirnya hihi pastiin kamu dapat promonya yaa!

Order sekarang via aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Buat kamu yang mau pick up sendiri di store terdekat JCO Indonesia juga bisa loh.

• Promo Indomaret 27 Juni 2022, Dapatkan Diskon Pewangi Shampo Roti Telur Ayam & Susu Beli 1 Gratis 1

Weekly Promotion