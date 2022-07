Jika Diet, Konsumsi Sayuran Berikut Ini Cocok Bantu Turunkan Berat Badan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sayur-sayuran mempunyai arti penting sebagai sumber mineral dan vitamin A maupun C.

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar.

Lebih dari itu, ada beberapa jenis sayuran yang ternyata terbukti ampuh dalam membantu menurunkan berat badan.

Dalam sebuah studi yang diterbitkan European Journal of Clinical Nutrition, para ahli gizi menyimpulkan bahwa lima jenis sayuran berikut ini cocok dinikmati saat diet.

Selain itu, manfaat yang bisa dirasakan langsung jika rutin dikonsumsi adalah menurunkan berat badan.

Berikut pemaparan selengkapnya, sebagaimana dilansir Eat This Not That.

1. Brokoli

Sayuran dengan warna hijau ini bisa diolah dengan cara dikukus, tumis atau dimakan langsung.



Brokoli dapat dijadikan sumber pangan yang bagus untuk menerapkan pola makan sehat, sekaligus menurunkan berat badan.

"Brokoli mengandung antioksidan dan dapat meminimalisir peradangan dalam tubuh," ujar Trista Best, MPH, RD, LD dari Balance One Supplements.

Selain antioksidan, brokoli juga mengandung senyawa sulforaphane, yang bekerja menurunkan kadar sitokin dan NF-kB - zat yang mendorong proses peradangan pada tubuh.