Promo JCO 26 Juni 2022, Beli 1 Gratis 1 Frappe Chocolate + Iced Thai Tea & 2 Box JPops DIY 100 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah berbagai promo JCO yang hadir hari ini Minggu 26 Juni 2022.

Ada banyak promo JCO yang dapat dinikmati mulai promo JCO mulai dari 2 Box JPops DIY hanya Rp 100 Ribu dan beli 1 gratis 1 Frappe Chocolate + Iced Thai Tea seharga Rp 38 Ribu.

Ada juga Iced Lemon Tea atau Iced Americano gratis untuk setiap pembelian All Day Breakfast hingga I Love JCO yang berlaku 4-8 Juli 2022 mendatang dan beragam menu lainnya yang bisa menjadi pilihan.

Cek selengkapnya simak beragam promo menu JCO hari ini:

Weekly Promotion

SWEET TREAT ALERT! Turn your mood happier with this poppin.

Siapa nih yang siang-siang gini udah nyari camilan? Ngga usah bingung lagi yaa karena masih ada promo 2 BOX JPOPS hanya 100k!

Makin lengkap karena ada promo FREE DELIVERY untuk pemesanan lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Give yourself a colorful day with this poppin.

JPops