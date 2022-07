Santa María Guadalupe García Zavala Orang Kudus Katolik 24 Juni, Pendiri Konggregasi Orang Sakit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Santa María Guadalupe García Zavala merupakan orang kudus Katolik yang diperingati pada setiap 24 Juni.

Pendiri konggregasi orang sakit ini lahir pada 27 April 1878 di Zapopan, Jalisco, Meksiko.

Sejak kecil ia sudah memiliki devosi yang mendalam pada Bunda Maria dari Zapopan.

Ayahnya, Fortino García dan ibunya, Refugio Zavala García adalah pedagang benda-benda rohani yang tokonya terletak di depan Basilika Bunda Maria dari Zapopan.

Oleh karena itu, Maria García sering sekali meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Basilika tersebut.

Cintanya pada Tuhan terutama ia tunjukkan dengan kepedulian kepada masyarakat miskin.

Meskipun pada awalnya Maria berencana untuk menikah dan berumah-tangga, namun dia kemudian memutuskan pertunangannya karena merasakan panggilan yang kuat untuk menjalani kehidupan religius, dan ia percaya bahwa dia dipanggil untuk memberikan bantuan kepada orang miskin dan sakit.



Bapa pembimbing Maria García, Pater Cipriano Iñiguez, menyambut baik keputusannya untuk menjalani kehidupan religius.

Pater Cipriano kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan sebuah Konggregasi Religius yang sedang didirikannya.

Konggregasi ini akan bekerja untuk membantu dan melayani orang sakit, khususnya bagi orang-orang miskin.

Kongregasi baru ini secara resmi dimulai pada tanggal 13 Oktober 1901, dan dikenal dengan nama “Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres” (“Congregation of the Handmaids of St Margaret Mary Alacoque and the Poor”atau “Konggregasi Suster Abdi St.Margaret Mary (Alacoque) dan Kaum Miskin”).