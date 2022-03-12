MotoGP Mandalika
Race MotoGP Mandalika Pukul 14.00 WIB Live Trans 7! Update Jam Tayang dan Schedule MotoGP Mandalika
Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 11:00 WIB balapan Moto3, kemudian pukul 12:20 race kelas Moto2 dan puncaknya MotoGP pada pukul 14:00 WIB.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal Grand Prix atau GP Mandalika Indonesia 2022 dikutip dari website resmi motogp.com.
Balapan atau race digelar pada, Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 11:00 WIB untuk Moto3, kemudian pukul 12:20 race kelas Moto2 dan puncaknya MotoGP pada pukul 14:00 WIB.
Seperti biasanya race Moto2 dan MotoGP disiarkan langsung Trans 7 (link live streaming MotoGP tersedia di bagian akhir artikel).
• KENAPA MANDALIKA? Catat Jadwal Terbaru MotoGP Mandalika Indonesia 17-20 Maret 2022 Live TRANS 7
Berikut jadwal GP Mandalika Indonesia selengkapnya dalam Waktu Indonesia Barat (WIB);
Kamis 17 Maret 2022
* 16:00- 17:00 : MotoGP - Press Conference
Jumat 18 Maret 2022
* 08:00 - 08:40 : Moto3 - Free Practice Nr. 1
* 08:55 - 09:35 : Moto2 - Free Practice Nr. 1
* 09:50 - 10:35 : MotoGP - Free Practice Nr. 1
Schedule MotoGP Mandalika
Race MotoGP Mandalika
Free Practice MotoGP Mandalika
Qualifying MotoGP Mandalika
Warm Up MotoGP Mandalika
Warm Up
Race MotoGP Indonesia
Schedule MotoGP Indonesia
MotoGP
motogp mandalika
MotoGP Mandalika Indonesia
MotoGP Indonesia
|KENAPA MANDALIKA? Catat Jadwal Terbaru MotoGP Mandalika Indonesia 17-20 Maret 2022 Live TRANS 7
|Terlengkap Live Jadwal MotoGP Indonesia 2022 Sirkuit Mandalika Disiarkan Langsung Trans7 Akhir Pekan
|Berita Terbaru Marc Marquez Hari Ini Jumat 11 Maret 2022 & Jadwal Live Streaming MotoGP Mandalika
|Jadwal MotoGP Mandalika 2022 Lengkap dengan Jam Tayang Trans7 Hari Minggu Terbaru
|Jadwal Presiden Jokowi Parade Bersama 20 Pembalap Jelang Race MotoGP Indonesia 2022