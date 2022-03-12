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Race MotoGP Mandalika Pukul 14.00 WIB Live Trans 7! Update Jam Tayang dan Schedule MotoGP Mandalika

Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 11:00 WIB balapan Moto3, kemudian pukul 12:20 race kelas Moto2 dan puncaknya MotoGP pada pukul 14:00 WIB.

Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
zoom-inlihat foto Race MotoGP Mandalika Pukul 14.00 WIB Live Trans 7! Update Jam Tayang dan Schedule MotoGP Mandalika
BAY ISMOYO / AFP
Schedule Grand Prix atau GP Mandalika Indonesia, 17-20 Maret 2022. Balapan MotoGP Mandalika, Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 14.00 WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal Grand Prix atau GP Mandalika Indonesia 2022 dikutip dari website resmi motogp.com.

Balapan atau race digelar pada, Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 11:00 WIB untuk Moto3, kemudian pukul 12:20 race kelas Moto2 dan puncaknya MotoGP pada pukul 14:00 WIB.

Seperti biasanya race Moto2 dan MotoGP disiarkan langsung Trans 7 (link live streaming MotoGP tersedia di bagian akhir artikel).

KENAPA MANDALIKA? Catat Jadwal Terbaru MotoGP Mandalika Indonesia 17-20 Maret 2022 Live TRANS 7

Berikut jadwal GP Mandalika Indonesia selengkapnya dalam Waktu Indonesia Barat (WIB);

Kamis 17 Maret 2022

* 16:00- 17:00 : MotoGP - Press Conference

Jumat 18 Maret 2022

* 08:00 - 08:40 : Moto3 - Free Practice Nr. 1

* 08:55 - 09:35 : Moto2 - Free Practice Nr. 1

* 09:50 - 10:35 : MotoGP - Free Practice Nr. 1

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