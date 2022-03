Promo JCO 12 Maret 2022, Weekly Promotion Rp 100 Ribu & Thai Tea dan Brown Sugar Latte Rp 31 Ribu 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan beragam promo JCO untuk menemani hari ini Sabtu 12 Maret 2022.

Beragam pilihan JCO yang bisa didapatkan mulai dari weekly promotion 1/2 Dzn Donuts + Iced JCoccino + Iced Chocolate hanya Rp 100 Ribu saja mulai 7 - 13 Maret 2022.

Kemudian ada promo JCO brew box, Omelette Sausage, buy one get one free untuk Thai Tea dan Brown Sugar Latte hanya dengan Rp 31 ribu saja.

Kemudian ada menu Choco Addict Series, Mokacha, Croffle, JClub Peanut Butter and Jelly, promo Iced Pandan Brown Sugar dan masih banyak lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Cronuts of Donuts

JCO Brew Box

Santai atau sibuk tapi jangan lupa minum kopi yaa. Sharing kopi bareng teman-teman yuk dengan JCO Brew Box.

Mulai dari Rp175 ribu saja, kamu bisa nikmati Cafe Au Lait atau Americano untuk 8 cups! Hemat bangetkan?! Yuk buruan datang ke outlet JCO.