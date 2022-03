Jadwal Tinju Dunia Hari Minggu: Duel Belum Pernah Kalah Ortiz Jr vs Petinju Inggris McKinson

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Minggu 20 Februari 2022 atau Sabtu 19 Februari waktu setempat akan berlangsung laga seru Vergil Ortiz Jr vs Michael McKinson.

Tinju yang akan dihelat di USC Galen Center, Los Angeles ini memperebutkan World Boxing Organisation International Welter Title.

Kedua petinju mempunyai rekor yang mentereng.

Baik Ortiz maupun McKinson belum pernah merasakan kekalahan.

Ortiz Jr telah menang 18 kali dan semuanya menang KO.

Sementara lawannya McKinson mempunyai rekor 21 kali menang dan 2 menang KO.

Kedua petinju ini juga belum pernah merasakan hasil imbang.

Tentu, laga yang akan disiarkan DAZN ini menjadi catatan kekalahan perdana atau imbang nantinya bagi satu diantara kedua petinju.

Tape of The Tale Ortiz vs McKinson

Vergil Ortiz Jr