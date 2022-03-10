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Liga Europa

Siaran Langsung Liga Eropa Malam Ini Barcelona vs Galatasaray Live SCTV, Cek Skor Langsung

Pertandingan yang dimulai pukul 03.00 WIB dapat disaksikan secara live SCTV, Vidio dan live score. Link siaran langsung live bisa diakses melalui taut

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Siaran Langsung Liga Eropa Malam Ini Barcelona vs Galatasaray Live SCTV, Cek Skor Langsung
JOSE JORDAN / AFP
Pemain depan Barcelona asal Belanda Memphis Depay (kanan) merayakan gol kedua timnya dengan bek Barcelona Brasil Dani Alves selama pertandingan sepak bola liga Spanyol antara Elche CF dan FC Barcelona di stadion Martinez Valero di Elche pada 6 Maret 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming Liga Eropa Barcelona vs Galatasaray, Jumat, 10 Maret 2022.

Pertandingan yang dimulai pukul 03.00 WIB dapat disaksikan secara live SCTV, Vidio dan live score.

Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.

Laga Barcelona vs Galatasaray langsung di Stadion Camp Nou.

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Prediksi Susunan Pemain

Barcelona (4-3-3): Marc Andre Ter Stegen; Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric García, Sergino Dest; Nico González, Frenkie de Jong, Pedri; Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres.

Pelatih: Xavi Hernandez.

Galatasaray (4-2-3-1): Fernando Muslera; Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Marcão Teixeira; Erick Pulgar, Berkan Kutlu; Ryan Babel, Alexandru Cicâldău, Kerem Aktürkoğlu; Bafétimbi Gomis.

Pelatih: Domènec Torrent.

Prediksi Skor

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