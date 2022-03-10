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Siaran Langsung Liga Eropa Malam Ini Barcelona vs Galatasaray Live SCTV, Cek Skor Langsung
Pertandingan yang dimulai pukul 03.00 WIB dapat disaksikan secara live SCTV, Vidio dan live score. Link siaran langsung live bisa diakses melalui taut
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming Liga Eropa Barcelona vs Galatasaray, Jumat, 10 Maret 2022.
Pertandingan yang dimulai pukul 03.00 WIB dapat disaksikan secara live SCTV, Vidio dan live score.
Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.
Laga Barcelona vs Galatasaray langsung di Stadion Camp Nou.
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Prediksi Susunan Pemain
Barcelona (4-3-3): Marc Andre Ter Stegen; Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric García, Sergino Dest; Nico González, Frenkie de Jong, Pedri; Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres.
Pelatih: Xavi Hernandez.
Galatasaray (4-2-3-1): Fernando Muslera; Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Marcão Teixeira; Erick Pulgar, Berkan Kutlu; Ryan Babel, Alexandru Cicâldău, Kerem Aktürkoğlu; Bafétimbi Gomis.
Pelatih: Domènec Torrent.
Prediksi Skor
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