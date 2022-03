Promo JCO 10 Maret 2022, Nikmati Paket Donuts Iced JCoccino & Iced Chocolate Chocolate Rp 100 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo JCO untuk menemani hari ini Kamis 10 Maret 2022.

JCO saat ini memiliki beragam pilihan mulai dari weekly promotion 1/2 Dzn Donuts + Iced JCoccino + Iced Chocolate hanya Rp 100 Ribu saja mulai 7 - 13 Maret 2022.

Kemudian ada promo Omelette Sausage, buy one get one free untuk Thai Tea dan Brown Sugar Latte hanya dengan Rp 31 ribu saja.

Kemudian ada menu Choco Addict Series, Mokacha, Croffle, JClub Peanut Butter and Jelly, promo Iced Pandan Brown Sugar dan masih banyak lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Weekly Promotion

Pagi-pagi biar makin semangat emang paling enak buat ngopi nih, apalagi ditambah camilan yang manis-manis… uhmm yummy!

Pas banget emang ada weekly promo! Dapatkan 1/2 DZN DONUTS + ICED JCOCCINO + ICED CHOCOLATE hanya Rp100 ribu saja.

Promo berlaku hingga 13 Maret 2022 dan hanya untuk pemesanan via aplikasi JCO dan www.jcodelivery.com. Jangan sampai kehabisan ya.

