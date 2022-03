Verrell Bramasta dan Athalla Naufal Punya Panggilan Berbeda untuk Ferry Irawan Sebagai Ayah Sambung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Momen pernikahan Ferry Irawan dan Venna Melinda berlangsung lancar dan bahagia.

Kedua anak Venna Melinda juga turut hadir dalam pernikahan mamanya tersebut.

Ferry Irawan dan Venna Melinda akhirnya mengikat janji suci pernikahan, Senin 7 Maret 2022..

Acara pernikahan keduanya digelar mewah di Bali.

Kebahagiaan Venna Melinda semakin lengkap dengan hadirnya kedua putranya, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal.

• Pisah Harta, Isi Perjanjian Pranikah Venna Melinda dan Ferry Irawan Ditentang Notaris

Keduanya juga kompak memberikan selamat atas pernikahan kedua ibunya tersebut.

Namun, beda panggilan Verrell dan Athalla kepada Ferry menjadi perhatian.

"Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya."

"Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama."

"Love you more than I can say ma," tulis Verrell lewat akun Instagram-nya.